Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Близько 13:00 за Києвом літак Ненсі Пелосі вирушив у дорогу, завершуючи її візит тривалістю менше доби.

Nancy Pelosi departs #Taiwan after her controversial visit to #Taiwan, she was supposed to leave on Friday.#USA #China #Pelosi pic.twitter.com/1c7AflzQAb