Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Велика Британія, що зазвичай звикла до м'якшого клімату, вперше зафіксувала температуру вище +40 градусів.

Внаслідок великої пожежі на сході Лондона спалахнули будинки. Жителі, яких довелося евакуювати, розповіли, що внаслідок пожежі було знищено близько восьми будинків і, можливо, місцева церква, а пожежник, який прибув на місце, назвав це "абсолютним пеклом".

Firefighters worked to save burning homes in parts of London on Tuesday as temperatures in Britain exceeded 40 degrees Celsius, or 104 degrees Fahrenheit, the highest on record in the country. https://t.co/cvayaDXzUx pic.twitter.com/YNm23dDovG