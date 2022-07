Про це повідомив постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Сергій Кислиця, передают Українськi Новини.

"14 липня міська рада Нью-Йорка схвалила законопроект про перейменування Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню в Брукліні на Український шлях", - написав він.

Фото: Twitter Сергія Кислиці

За словами Кислиці, ця співназва - знак визнання жертв військової жорстокості в Україні.

On 14 July the New York City Council approved a bill to rename Brighton Beach Avenue and Coney Island Avenue in Brooklyn as Ukrainian Way pic.twitter.com/ljTo8oJTnr