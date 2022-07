В "Охматдиті" вперше зробили тотальне опромінення тіла та трансплантацію кісткового мозку дорослій пацієнтці. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

Так, повідомляється, що 37-річна медсестра Любов з Ніжина лікувалась від лейкозу в Чернігові та Черкасах, під час війни вона потрапила до столичного "Охматдиту".

Любові першій з дорослих в "Охматдиті" зробили тотальне опромінення тіла (TBI) та пересадку кісткового мозку (ТКМ) за принципом "all under the roof" (все під одним дахом). Раніше пацієнтам доводилося робити їх у різних установах, інколи - в різних країнах.

Загалом жінка стала четвертою дорослою пацієнткою, якій у стінах "Охматдиту" пересадили кістковий мозок. Донором стала її 13-річна донька. Нині Любов вже виписали з лікарні, вона почувається добре й продовжуватиме лікування амбулаторно.

Зазначається, що лікування в "Охматдиті" було безоплатним: TBI та пересадка кісткового мозку оплачується МОЗ України.

Як повідомляли Українські Новини, в липні Кабмін продовжив дію пілотного проєкту з трансплантації на 2023 рік.

Крім того, в березні над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету окупантів.