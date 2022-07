ЗСУ з початку війни отримали від компанії ATN тепловізорів на суму $13,2 млн, повідомили в офісі компанії у Майамі. Ця інформація також підтверджується в пресрелізі «Фундації «Течія» — співтовариства it-фахівців, які зацікавлені у розвитку інформаційних технологій в Україні що з початку війни оголосила збір коштів для потреб ЗСУ у криптовалюті.

«Вперше за історію криптовалют та ринку товарів військового призначення подібна угода відбулася з оплатою криптовалютою безпосередньо на виробника. У даному випадку, оскільки виробник американський, а в Америці крипта повноцінно легалізована, стало можливим оплатити поставки беспосередньо в крипті повністю в рамках законодавства України та США», — розповів волонтер та експерт з оборонних постачань Костянтин Тимонькін.

Унікальність контракту в тому, що постачання оплачується пожертвуваннями it-підприємців, зробленими у криптовалюті, а також за рахунок благодійного внеску самої компанії ATN і приватних донорів. Розподіл коштів між учасниками угоди не розголошується.

«Я хотів би особливо підкреслити, що ця рекордна поставка вкрай необхідного високотехнологічного обладнання для якої не було задіяно коштів українських чи американських платників податків. Все було оплачено підприємцями-донаторами та постачальником виробника», - повідомив Констянтин Тімонькін.

Отримувачем допомоги у вигляді високоточної зброї є безпосередньо Генштаб ЗСУ, ССО та ГУР. В компанії повідомили, що поставку завершено і обсяги поставки тепловізорів та іншого оптичного обладнання компанії ATN перевищують всі попередні поставки аналогічного обладнання від усіх постачальників разом з початку війни у 2014 році.

Компанія АТН через європейських партнерів поставила тепловізорів на 3.5 мільйона доларів для криптофонда Aid For Ukraine Міністерства цифрової трансформації.

В Міністерстві цифрової трансформації підтвердили факт поставки. У межах панельної дискусії «Crypto at War: Behind Ukraine’s Historic Crypto Fundraiser» на Міжнародній конференції криптовалют що відбулася у Сан-Франциско 12 червня, перший заступник міністра Олександр Борняков нагадав криптоспільноті, що Україна бореться не тільки за власну свободу, але й за мир у всьому світі. «Кожен посильний донейт в криптофонд Aid For Ukraine, інвестиції в українські криптостартапи, розвиток міжнародного блокчейн-бізнесу в Україні наблизять нашу перемогу та сприятимуть економічного відновленню», - сказав Олександр Борняков.

Ми дуже вдячні АТN за те, що вони в найскрутніші часи лютого та березня прийняли рішення зупинити постачання за їснуючими державними та приватними контрактами в 40 країнах світу і зосередили всі виробничи потужності на тому, щоби маскимально швидко надати необхідну продукцію Україну. На даний момент сумарно вдалося озброїти більш ніж 15000 військових, – додав Костянтин Тимонькін.

ATN Corporation (повна назва англ. American Technology Network, Corp.) — американська компанія виробник приладів нічного бачення, тепловізорів, біноклів та тактичних оптичних систем зі штаб-квартирою в місті Майамі, флоріда, США. За оцінками самої компанії доля ATN в поставках тепловізорів українській Армії починаючи з початку війни у 2014 році перевищує 70%.