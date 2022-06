VS Energy: суд не знайшов "російського сліду" в структурі власності групи компаній

Відповідно до опублікованої в Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвали Київського апеляційного суду (КАС) клопотання Офісу Генпрокурора про арешт активів групи компаній VS Energy не задоволене.

11 травня 2022 року КАС розглянув апеляційну скаргу прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Туліна Романа Андрійовича на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 квітня 2022 року. Цією ухвалою було відмовлено у клопотанні про арешт активів групи компаній VS Energy.

КАС підтвердив відповідне рішення Печерського районного суду, мотивуючи свою позицію тим, що прокурор не надав належних доказів для підтвердження заявленого клопотання. Фактично, прокурор будував свої звинувачення на публікаціях з мережі Інтернет, стверджують у компанії.

Останнім часом в ЗМІ поширюються публікації, в яких стверджується, що до групи компаній VS Energy причетні Євген Гінер, Олександр Бабаков та Михайло Воєводін. Втім, акціонери групи неодноразово робили заяви про те, що жодна зі згадуваних у публікаціях осіб не володіє акціями жодної з компаній групи та не є серед її бенефіціарних власників. Євген Гінер вийшов зі складу акціонерів групи компаній VS Energy ще у 2014 році. Щодо Олександра Бабакова та Михайла Воєводіна, то вони ніколи не володіли акціями групи компаній VS Energy.

Представник групи компаній VS Energy надав суду належні докази безпідставності звинувачень та відповідного клопотання прокурора. Саме ці докази стали вирішальним аргументом для ухвали КАС, повідомляють в компанії.

Віліс Дамбінс, один з акціонерів групи компаній VS Energy, в інтерв’ю позитивно оцінив факт проведення відповідного розслідування ДБР та Офісом Генпрокурора: "Ми покладаємо значні надії на це розслідування. За великим рахунком, воно стосується статусу власності нашої групи. Компанія готова до того, щоб в черговий раз бути перевіреною ДБР і Генпрокуратурою. Ми впевнені, що з результатами розслідування вичерпаються медійні міфи про нашу компанію. У нас немає "російського сліду", він давно зник. І я дуже сподіваюся, що розслідування поставить крапку в цьому процесі".

Група компаній VS Energy засудила повномасштабну російську агресію. Компанії групи регулярно надають допомогу Збройним Силам України, територіальній обороні та постраждалим внаслідок російської агресії.

"ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" об’єднує в єдиній системі управління п’ять енергорозподільчих підприємств-операторів систем розподілу ("Херсонобленерго", "Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго", "Рівнеобленерго"). На підприємствах під управлінням компанії працює понад 11 тис. працівників.

З 2014 року акціонерами "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" є громадяни Євросоюзу Валтс Вігантс (Латвія), Віліс Дамбінс (Латвія), Артурс Альтбергс (Латвія), Олег Сізерман (Німеччина), Марина Ярославська (Німеччина).