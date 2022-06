Nyet It Be...: легендарний "бітл" Пол Маккартні вилучив пісню "Назад в СРСР" зі свого концертного репертуару,

Сер Пол Маккартні не виконуватиме класичний хіт "Бітлз" "Назад в СРСР" на жодному зі своїх концертів у найближчому майбутньому — на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Про таке із посиланням на поплярне британське видання "Daily Mirror" на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Telegram інформує Національна спілка журналістів України.

Пісня 1968 року розповідає про радянського шпигуна, який повертається до СРСР після перебування у Сполучених Штатах.

Джерело з оточення артиста сказало репортерам: "Ця пісня дуже шанована публікою. Але з огляду на жахи, що розгортаються в Україні, Полу було просто прийняти це рішення. Було б збоченням співати веселу рок-н-рольну пісню про Росію. Пол не міг би з чистою совістю співати ці слова, коли так багато людей убито руками Росії".

Пісня, написана Полом Макартні, якого друзі називають Маккой, у 1968 році. У цьому ліричному хіті є рядок "і московські дівчата змушують мене співати та кричати".

Сер Пол Маккартні з гітарою у кольорах українського прапора на концерті у США. Фото: reddit.com.

Це шоста композиція, що найчастіше виконується на його шоу після Let It Be, Hey Jude, Band on the Run, Live and Let Die і Lady Madonna.

"Back in the U.S.S.R" входила в концертний репертуар у всіх попередніх сольних турах сера Пола, починаючи з 1989 року. Але ця пісня не звучала на жодному з його останніх концертів у США, які закінчилися минулого четверга ввечері. Легенда The Beatles сер Пол, якому сьогодні виповнюється 80 років, розмахував українським прапором на сцені під час своїх концертів в Америці.

Як інформували Українські Новини, у лютому, незабаром після того, як Росія почала вторгнення, він сказав: "Згадуючи виступ для наших друзів в Україні на Майдані Незалежності у 2008 році і думаючи про них у ці скрутні часи, ми посилаємо їм наше кохання та підтримку".

Макка зазвичай грає цю пісню безпосередньо перед виходом на біс разом із Let It Be, Live and Let Die та Hey Jude.

Сер Пол написав пісню, коли "Бітлз" медитували в Індії. Макка задумав її як пародію на трек Чака Беррі Back in the USA із натяком на класичний хіт California Girls групи Beach Boys.

Сер Пол Маккартні з українським прапором на концерті у США. Відео: DJ Gerry from Starlight Music.