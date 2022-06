"Мені було дуже сумно, що я можу поїхати, а українці – ні. Відчував певну провину", – провідний британський журналіст Клайв Мірі зізнався, як йому було важко покидати Україну. Про таке на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Telegram інформує Національна спілка журналістів України.

Репортер активно висвітлював у новинах ВВС перші тижні широкомасштабного вторгнення росії з Києва. Тут британець буквально жив у сховищі в підземній парковці в центрі міста.

Клайв Мірі розповів, що після повернення до Британії його ошелешила реакція співвітчизників. Його зупиняли на вулиці, підходили в ресторанах і тепло дякували йому та команді телеканалу за репортажі з України.

Утім, після паузи він знову повернувся до журналістської діяльності в Україні.

"Зараз на сході розгортаються справжні бої. Я хочу бути там, розповісти історію тамтешніх людей", – зазначив британський медійник.

Як повідомляли Українські Новини, санкції у вигляді заборони на в’їзд до рф застосовані проти 29 журналістів і кореспондентів британських інформаційних агенцій. Серед них – провідні репортери телерадіомовної корпорації BBC, телекомпанії Sky News, а також часописів The Guardian і The Financial Times. Про таке повідомляє сайт DW, на інформацію якого посилається офіційна сторінка у соціальній мережі Telegram Національної спілки журналістів України.

"Британські журналісти зі списку причетні до навмисного поширення неправдивої та однобічної інформації про росію та події в Україні та на Донбасі", – йдеться у повідомленні МЗС рф.