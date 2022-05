Український співак Дмитро Монатик (Monatik) закликав допомогти благодійному проекту "Українські пожежники" (Ukrainian FireFighters Foundation) зібрати гроші на закупівлю засобів хімічного захисту для пожежників та рятувальників. Про це повідомляє "Обозреватель" у вівторок, 24 травня.

Monatik записав відеозвернення, в якому закликав допомогти бійцям на передовій порятунку життів українців у непростий воєнний час.

"Благодійний проєкт "Українські вогнеборці" збирає кошти на закупівлю засобів хімічного захисту для пожежників та рятувальників. Підтримка наших героїв ДСНС дуже важлива. Бо їхні врятовані життя – це врятовані життя багатьох українців", — йдеться у повідомленні.

Волонтери Ukrainian FireFighters Foundation подякували виконавцю за підтримку та звернулися до громадськості з проханням.

"Все це заради допомоги справжнім героям – українським вогнеборцям, які на своєму фронті боронять нашу землю, наші міста та наші життя. Дякуємо, MONATIK, за підтримку нашого благодійного проєкту. Віримо, що це звернення допоможе швидше зібрати необхідні кошти на закупівлю засобів хімічного захисту для пожежників та рятувальників", — цитує "Обозреватель".

