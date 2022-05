За даними дослідження Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні" у квітні 2022 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 6,8 пункту та становить 85,6 п.

Про це йдеться у дослідженні Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні", передають Українськi Новини.

Падіння індикатора викликане зменшенням усіх його складових, крім Індексу доцільності робити великі закупівлі, що зросли на 1,4 пункти.

Найбільше падіння зафіксовано щодо Індексу поточного матеріального становища (-14,3 п.) та Індексу очікуваного розвитку економіки у найближчий рік (-13,4 п.).

У квітні 2022 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 85,6, що на 6,8 п. нижче за показник березня.

Індекс поточного положення (ІПС) зменшився і становить 43,4, що на 6,5 п. нижче за рівень цього показника в березні

Складники цього індексу зазнали таких змін:

– індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 56,9, що на 14,3 п. нижче за показник у березні;

– індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 1,4 п. та встановився на позначці 30.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у квітні становить 113,7, що на 7,1 п. нижче за рівень цього індексу в березні.

Динаміка складових цього індексу виглядає так:

– індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) становить 81,7, що на 5,4 п. нижче за рівень цього показника в березні;

- Індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 13,4 п. і становить 102,7 п.;

– індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчих 5 років (х4) зменшився на 2,4 п. порівняно з минулим місяцем і становить 156,7 п.

У квітні показник індексу очікуваної динаміки безробіття виріс на 0,4 п. та становить 134,8.

Індекс інфляційних очікувань зріс на 0,9 п. та становить 170,5 п.

Очікування українців за курсом гривні протягом найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 1,9 п. і становить 138,6.

Як повідомляли Українські Новини, Info Sapiens дотримується всіх дослідницьких стандартів ICC/ESOMAR.

