"Запаси зброї радянських часів зменшуються, а російська агресія – ні. Тому Україна переходить на сучасне обладнання. Потрібне навчання, але ми швидко вчимося. Насправді ми вчимося керувати сучасною зброєю швидше, ніж деяким урядам потрібно ухвалити рішення щодо її надання", – написав він.

Stocks of Soviet-era weapons dwindle, but Russian aggression does not. This is why Ukraine shifts to modern equipment. Training is required, but we are fast learners. In fact, we learn to operate modern weapons faster than it takes some governments to decide upon providing them.