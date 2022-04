Видання зазначає, що, за непідтвердженими даними, дорогою у бік Гельсінкі рухається російська військова техніка.

"Ракетні комплекси, помічені проїжджають повз покажчик на столицю Фінляндії, імовірно являють собою мобільний комплекс берегової оборони К-300П "Бастіон-П", призначений для знищення надводних кораблів аж до ударних груп авіаносців включно", - пише Daily Mail.

An unconfirmed video, appears to show two Russian coastal defence missile systems moving along a road on the Russian side of the border that leads to Helsinki.



