Змагання з картингу проводились у португальському Портімау. Северюхін зайняв там перше місце. Але на церемонії нагородження він показав нацистський жест, а потім почав сміятися.

Северюхін виступає за команду Ward Racing. Щоб оминути санкції, пілоти з РФ використовують гоночні ліцензії інших країн. Також на змаганнях не можна показувати російський прапор.

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.



Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP

10 квітня 2022 року