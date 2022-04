Україна мобілізувала громадян з усіх сфер життя, - The Washington Post про "Українське IT Військо"

Страшною реальністю для російських загарбників став той факт, що Україні вдалося мобілізувати на допомогу обороні країни громадян з усіх сфер життя.

Про це пише видання The Washington Post в репортажі про роботу Благодійного фонду "Українське IT Військо" ("Ukrainian IT Troops"), до якого долучилися фахівці кіно- і телеіндустрії.

"Волонтери, які розвантажують військові припаси, — друзі з української кіно- і телеіндустрії — довговолосі кінематографісти, гафери, декоратори та маркетингові стратеги. Вони забирають десятки ящиків їжі, що самозігріваються, шість тепловізійних прицілів, комплект супутникового зв’язку та 10 дронів вартістю 8 тисяч доларів кожен. Усі їдуть на фронт", - говориться у репортажі.

Автори репортажу відзначають, що перемоги українців на півночі та в центрі країни останніми днями сприяли припливу поставок до Києва, столиці та головного центру постачання. Некомерційні організації, які в перші дні війни надсилали на фронт основні медичні засоби та предмети першої необхідності, перейшли на важкодоступні ліки, медичне обладнання та спеціалізоване військове обладнання.

"Оскільки ІТ-війська довели свою надійність, доставляючи балістичні шоломи та броню до військових частин, солдати почали запитувати предмети, які було складніше отримати. Член снайперської групи попросив гвинтівку Adams Arms P2. Його знайшли у Львові та доставили протягом семи годин… ІТ-війська зараз відправили на фронт шоломи з Ізраїлю, дрони з Англії, тепловізійні окуляри з Франції, лазерні далекоміри з Канади, Starlinks з Нідерландів, 3D-принтери, приціли та бронежилети з Польщі та страви з Сполучених Штатів", - розповідає американське видання.

В Благодійному фонді "Ukrainian IT Troops" – "Українське IT Військо" підтвердили "Українським Новинам", що мова йде про спільноту небайдужих українців з великим досвідом у веденні різноманітних бізнесів, пов’язаних із рекламою, технологіями, маркетингом, логістикою, та іншими сферами, які разом із військовими, волонтерами та власниками бізнесу забезпечують допомогу в тилу.

При цьому, робота ведеться за трьома основними напрямками.

Перший - адресна допомога захисникам України. "Наша армія відважна, сильна та рішуча, проте недостатньо оснащена. Тому ми збираємо запити з усіх куточків України, знаходимо постачальників, сплачуємо та доставляємо техніку, бронежилети, шоломи, тепловізори, медикаменти, тактичний одяг і спорядження бійцям ЗСУ", - стверджують в IT Війську.

Другий - інформаційна війна. Це поширення правдивої інформації про війну з перших уст, стримування потоку пропаганди, фейків та дезінформації.

Третій - гуманітарна допомога.Волонтери "IT Війська" допомагають продуктами, медикаментами, житлом, транспортом та надають юридичну допомогу усім, хто опинився в скрутному становищі.

Долучитися до роботи та співпраці з IT Військом можна за допомогою Інстаграму https://instagram.com/it.troops.ua?utm_medium=copy_link.