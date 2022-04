Активісти з Естонії нанесли на онлайн-картку адреси російських військових, які вторглися до Бучі (Київська область). Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив естонський дипломат Ерік Крос.

"Ми знаємо, де ви знаходитесь. Паспортні дані 64-ї мотострілецької бригади м'ясників Буч, на картах Google", - написав Крос, прикріпивши посилання на карту.

Карта називається "Where do orcs come from?" ("Звідки приходять орки?"). Вони створені за допомогою Google Maps.

Як зазначається, автори використали відкриті дані української розвідки про місце видачі паспортів військових 64 окремої мотострілецької бригади 35-ї армії, а не прописки чи фактичного місця проживання.

Як повідомляли Українські Новини, українська розвідка отримала імена російських окупантів, причетних до військових злочинів у Бучі. Дані загарбників було опубліковано для загального доступу.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що серед жертв російських військових в Ірпені, Бучі та Гостомелі Київської області: зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, люди похилого віку, діти та пов'язані чоловіки, убиті пострілами в потилицю.

У мережі з'являється все більше фото та відео наслідків вторгнення росіян у Київську область.