Єдина коаліція вільної преси. Фото: The One Free Press Coalition.

До квітневого списку 10 журналістів, які зазнали гонінь, або вбитих у своїх країнах, підготовленого правозахисною організацією The One Free Press Coalition (Єдина коаліція вільної преси), увійшли справи одразу 5 українських представників ЗМІ. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Національної спілки журналістів України.

Укладачі цього переліку імен репортерів наголошують, що така велика присутність українських медійників у цьому списку пов'язана виключно з віроломним нападом РФ на Україну.

Зокрема, у списку 10 Most Urgent правозахисної організації The One Free Press Coalition (Єдина коаліція вільної преси) опубліковані історії Олександра Гунька, редактора видання Нова Каховка Сіті, затриманого окупантами; Ірини Дубченко, запорізького журналіста, яку затримали та відправили до Донецька; Ремзі Бекірова, кримськотатарського цивільного журналіста, якого російський суд засудив до тривалого терміну ув'язнення; Вікторії Рощиної, журналіста Громадського, яку затримували окупанти на Півдні України; Владислава Єсипенка, фрілансера Радіо Свобода, несправедливо засудженого російським судом.

Коаліцію "Єдина свобода преси" було створено під час засідання Міжнародної ради зі ЗМІ на Всесвітньому економічному форумі. Головні редактори провідних медіаорганізацій – американського журналу Time спільно з AP, FT, Forbes, HuffPost взяли на себе зобов'язання використати свої колективні сили у відстоюванні прав репортерів, що опинилися у критичних ситуаціях через свою професійну діяльність. Працюючи разом, вони могли б пролити світло на тяжке становище журналістів, яким загрожують, у всьому світі.

Коаліція складає та щомісяця публікує список, у якому виділяються журналісти, які перебувають в ув'язненні, знаходяться під загрозою або зіткнулися з несправедливістю. Цей список (ранжований у порядку терміновості) прагне охопити половину нових імен і половину імен щомісячно, що дозволяє висвітлювати нові теми, а також проводити стійкі кампанії.

Цього місяця до списку "10 найтерміновіших справ" від One Free Press Coalition увійшли журналісти, які висвітлюють війну в Україні.

"Після вторгнення Росії в Україну тікають мільйони людей, сотні помирають, а журналісти ризикують своїм життям, щоб представити факти та людські жертви цього вторгнення", – наголошують укладачі списку "10 найтерміновіших справ" від One Free Press Coalition.