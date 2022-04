Про це він написав у своєму Twitter.

"Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими та розвідувальними службами. Повідомлення про вбивства у стилі страти мирних жителів зі звільнених районів викликають жах та холодять кров", - написав він.

We knew Putin’s invasion plans included summary executions by his military and intelligence services. The reports of execution-style killings of civilians emerging from liberated areas are horrifying and chilling. https://t.co/Yea1Lhsqe6