Про це вона написала в мікроблозі Twitter, передають Українськi Новини.



"На шляху до Києва", – написала Метсола.

On my way to Kyiv 🇺🇦



На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine

- Roberta Metsola (@EP_President)

April 1, 2022