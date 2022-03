У ніч із 27 на 28 березня відбулася 94 церемонія вручення статуеток американської кіноакадемії "Оскар". Премія відбулася у звичайному форматі в Лос-Анджелесі в театрі "Долбі". Повний список лауреатів на сайті.

Список переможців "Оскара-2022"

Кращий фільм

Кода / CODA

Найкраща чоловіча роль

Вілл Сміт, Король Річард / King Richard

Найкращий актор другого плану

Трой Коцур Кода / CODA

Найкраща жіноча роль

Джессіка Честейн, Очі Теммі Фей / The Eyes of Tammy Faye

Найкраща актриса другого плану

Аріана ДеБос, Вестсайдська історія / West Side Story

Найкращий анімаційний фільм

Енканто / Encanto

Найкращий монтаж

Дюна / Dune

Найкращі костюми

Круелла / Cruella

Найкращий режисер

Джейн Кампіон, Влада пса / The Power of the Dog

Найкращий документальний повнометражний фільм

Summer of soul (Or, when the revolution could be not be televised)

Найкращий документальний короткометражний фільм

The Queen of Basketball

Найкращі візуальні ефекти

Дюна / Dune

Найкращий іноземний фільм

Сядь за кермо моєї машини / Drive my car (Японія)

Найкращий макіяж та зачіски

Очі Теммі Фей / The Eyes of Tammy Faye

Найкраща оригінальна музика

Дюна / Dune

Найкраща оригінальна пісня

No time to Die "007: Не час помирати" / No time to Die, Біллі Айліш та Фіннеас О'Коннелл

Найкраща операторська робота

Дюна / Dune

Найкраща анімована короткометражка

The Windshield Wiper

Найкраща робота художника-постановника

Дюна / Dune

Найкращий ігровий короткометражний фільм

The Long Goodbye

Найкращий звук

Дюна / Dune

Найкращий адаптований сценарій

Кода / CODA

Найкращий оригінальний сценарій

Кеннет Брана, Белфаст / Belfast

Як повідомляли Українські Новини, Шон Пенн закликав байкотувати "Оскар", якщо на церемонії нагородження не виступить Зеленський.

У 2021 році відомий американський кінорежисер та актор, володар двох премій "Оскар" Шон Пенн, вперше відвідав Україну. У творчій співпраці з українською продюсерською групою він хотів зняти документальний фільм про Україну.