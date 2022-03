"Трибунал з військових злочинів РФ потрібно проводити не в Нюрнберзі чи Гаазі, а в Маріуполі чи Харкові. Відповідальні мають отримати серйозне покарання. Тим часом Україна має ще більше бути забезпечена зброєю, йдеться не про те, щоб спровокувати Росію, а про порятунок життя мирних жителів", - написав він.

Russian war crimes tribunal should not be held in Nuremberg or the Hague but in Mariupol or Kharkiv, those responsible must face severe punishment. In a meanwhile #Ukraine must be provided with more weapons, this is not about provoking Russia but about saving civilian lives