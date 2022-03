Про це пише посол України в Австрії Олександр Щерба у Twitter.

Жінка вбігла у кадр та стала за спиною ведучої Катерини Андрєєвої, яка продовжувала вести випуск новин. На плакаті жінки були написані слова "No war", "Зупиніть війну", "Не вірте пропаганді", "Тут вам брешуть". Жінка, що тримала плакат, кричала "Ні війні!".

За кілька секунд в ефір пустили сюжет.

Apparently, some brave girl has just interrupted Russian propaganda TV with simple words “Stop the war!” For 3 seconds they broadcast truth.#NoToWar #нетвойне #StandWithUkraine #FreeIvanFedorov #PutinIsaWarCriminal #РоссияСмотри pic.twitter.com/9ek280jEKQ