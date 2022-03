Про це йдеться у повідомленні розвідки Міністерства оборони Британії у Twitter.

"Українська протиповітряна оборона досягла значних успіхів у боротьбі із сучасними російськими бойовими літаками, що, ймовірно, не дозволило їм досягти якогось рівня контролю над повітряним простором", - йдеться в повідомленні.

В оцінці Британії також зазначається, що російським силам не вдалося зробити жодного значущого прориву в боях на північний захід від Києва.

(3 of 3)

Ukrainian air defences appear to have enjoyed considerable success against Russia’s modern combat aircraft, probably preventing them achieving any degree of control of the air.