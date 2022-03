Про це повідомляє "Супільне" з посиланням на віцепрем'єр-міністерки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, яке виступало в ефірі телеканалу "Рада".

Крім того, Верещук визнала, що у місті складається важка гуманітарна ситуація, і місто потрібно евакуювати, але поки що цього не вдається зробити.

"На жаль, сьогодні Росія не дає добра, щоб розпочати евакуацію у Херсоні. Вони вважають, що тримають під контролем місто, але це не так", - розповіла вона.

Верещук закликала міжнародні організації допомогти з евакуацією дітей, жінок та людей похилого віку.

"Ми розраховуємо на Червоний хрест, ми звернулися до Гутьєреса. Президент з ним говорив, прем'єр учора говорив із Червоним Хрестом у Женеві, ми звернулися до лідерів світу і сьогодні намагаємося зробити системною роботу з гуманітарних коридорів. Адже ми хочемо вивезти дітей, жінок, літніх людей Росія, спотворюючи картинку, хоче видати себе за миротворця, який, як вона думає, допомагає людям вижити.Всі розуміють, але потрібно трохи часу, щоб світова спільнота, так само як і ми, натиснули повною мірою на Росію, щоб створити такі коридори", - сказала вона.

Крім того, у мережі опубліковано відео проукраїнського мітингу у Херсоні. Люди вимагають від них йти.

Today in the occupied #Kherson. The invaders are trying to suck up to locals by offering them humanitarian cargo. Most people stay away from the trucks, protest the occupation.#StandWithUkraine️ #russiagohome#РоссияСмотри pic.twitter.com/s94dw5jiZ9