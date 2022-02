У Києві не працюють деякі супермаркети та не мережеві продуктові магазини, передають Українські Новини.

Так, у мережі супермаркетів "Сільпо" розповіли про те, що станом на 12:21 25 лютого в Києві закриті маркети, розташовані за адресами:

Архипенка Олександра, 6;

Багговутівська, 17-20;

Бандери Степана пр-т, 36;

Білоруська, 2;

Героїв Сталінграда пр-т, 12П;

Героїв Сталінграда пр-т, 8А;

Гончара, 96;

Григоренка, 23;

Жилянська, 107;

Малиновського, 34;

Малиновського, 5;

Оленівська, 3;

Перемоги пр-т, 87;

Повітрофлотський, 66;

Райдужна, 8;

Січових Стрільців, 37/41;

Щербаківського, 56/7.

У мережі NOVUS опублікували список відкритих маркетів. Повідомляється, що працюють магазини, розташовані за адресами:

вул. Сержа Лифаря, 13;

вул. Тростянецька, 1а;

вул. Солом'янська, 16б;

вул. Майдан Незалежності, 1, ТЦ Глобус, сектор В;

пл. Слави, 1;

вул. Г.Кірпи, 5;

пр-т. Дружби народів, 16А;

вул. Сиваська, 1а;

вул. Біляшівського, 10;

вул. Івана Пулюя, 8А;

Кільцева дорога, 12;

вул. Княжий затон, 4/4;

вул. Петропавлівська, 2;

вул. Златоустівська, 48/5;

пр-т. Броварський, 17;

пр-т. Лобановського, 4Д;

пр-т. П.Григоренка, 18;

пр-т Перемоги, 134/1;

вул. Бульварно-Кудрявська, 15Д;

вул. Василя Липківського (Урицького), 45;

вул. Гришка, 3;

вул. Василя Липківського, буд. 22;

вул. Хоткевича,1А;

вул. Метрологічна, 10;

вул. Декабристів, 3;

пл. Львівська, 8б;

пр-т. Героїв Сталінграда, 4А;

вул. Івана Павла ІІ, 5;

вул. Є. Сверстюка, 4/1;

вул. Святошинська, 3;

пр-т. Броварський, 18Д;

Бессарабська площа, 2;

вул. Кавалеріде, 1А;

вул. Регенераторна, 4А;

пл. Богатирська, 78;

пр-т Правди, 47.

Закритий "Ашан"

Закритий "Ашан" у Києві

У "Форі" повідомили, що для безпеки гостей і співробітників мережі, маркети на вулицях Парково-Сирецька, Лагерна та Татарська в Києві сьогодні, 25 лютого, відкрилися о 9.00.

Мережа гіпермаркетів "Ашан" 24 лютого розіслала своїм клієнтам повідомлення, що магазини продовжують роботу. Графік роботи залежить від конкретної ситуації у кожному місті.

Зокрема, у четвер магазини в Києві працювали до 18:00. Не працювали 24 лютого: Ашан Либідська, Ашан Героїв Праці, Ашан Лівобережний, Pick up Point Варшавський, Pick up Point Панаса Мирного та Pick up Point Богданівська (ЖК Малахіт).

У мережі супермаркетів АТБ повідомили 24 лютого, що працюють у максимально посиленому та мобілізованому режимі. Наголошувалося також, що керівництвом компанії розроблено відповідні плани дій за загостреної ситуації, насамперед у районах прямого збройного зіткнення. Працює створений оперативний штаб, триває погодинний моніторинг подій. Введено додаткові посилені заходи безпеки щодо можливої ​​необхідної евакуації працівників компанії.

Закритий магазин у Києві

Також кияни повідомляють про те, що в місті закриті деякі аптеки та не мережеві продуктові магазини.

Як повідомляли Українські Новини, ОККО та WOG обмежили продаж палива 20 літрами на один автомобіль.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як в Україні працюють, магазини, аптеки, банки та критична інфраструктура.