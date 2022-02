Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що спроба російських військ зробити бліцкриг провалилася. Про це він написав увечері у четвер, 24 лютого, на сторінці в Facebook.

Він також звернувся до українських військових.

"Шановні генерали, офіцери, сержанти та солдати! Дорогі бойові друзі! Дякую кожному з вас, хто сьогодні в строю захищає нашу землю від російського окупанта. Дякуємо вашим рідним за те, що чекають", - написав Залужний.

Він також подякував українському народу за довіру, допомогу та молитви.

"Thanks to all our foreign partners. Але тепер цей час для роботи, не для discuss", - написав Залужний, звертаючись до іноземних партнерів.

"Молимося про душі загиблих побратимів та швидке одужання поранених. Боремося далі! Весь сектор безпеки та оборони дає гідну відсіч. Буде важко, але ми встоїмо. Бліцкрига у росіян не вийшло. Вмиються власною кров'ю!", - пообіцяв український головнокомандувач.

"За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами!" - резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, в процесі нападу Росії на Україну на аеродром у Гостомелі під Києвом висадився десант противника. Як заявив президент Володимир Зеленський, десант заблокували, є наказ знищити.

Найбільш проблемна ситуація із відсіком агресії Росії зараз на півдні.

України, українські війська ведуть запеклі бої біля Херсона. Тим часом міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляє, що Росія здійснює обстріл лікарень.

Російські війська атакували держкордон України з боку Росії та Білорусі близько 5:00.