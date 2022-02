В Україні найбільші мережі супермаркетів продовжують працю, попри напад РФ на Україну. Про це свідчать заяви мереж та їхніх власників.

Так, співвласник мережі АТБ Валерій Бондар повідомив, що мережа працює в максимально посиленому та мобілізованому режимі.

"Магазини торгової мережі "АТБ" забезпечені товарами всіх категорій у повному обсязі. Компанія має достатню кількість товарних залишків для забезпечення споживчого попиту у разі його збільшення. Логістична та транспортна інфраструктура компанії перебуває під особистим контролем", - написав він.

Мережа гіпермаркетів "Ашан" розсилає своїм клієнтам повідомлення з повідомленням, що магазини продовжують роботу. Графік роботи залежить від конкретної ситуації у кожному місті.

Наразі графік роботи гіпермаркетів "Ашан" такий. Магазини у Києві, Харкові, Житомирі, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі та Кривому Розі сьогодні працюють до 18:00. Магазини у Львові та Чернівцях працюють у звичайному режимі.

Не працюють сьогодні Ашан Либідська, Ашан Героїв Праці, Ашан Лівобережний, Pick up Point Варшавський, Pick up Point Панаса Мирного та Pick up Point Богданівська (ЖК Малахіт).

Також у мережі супермаркетів NOVUS повідомили, що магазини продовжують роботу та роблять все можливе для забезпечення людей продуктами.

Проте сьогодні магазини закриються о 21 годині замість звичайних 23 годин.

А в "Сільпо" зазначили, що роблять все, щоб сьогодні максимум супермаркетів працював у звичайному режимі.

"Ми працюємо над тим, щоб постачати товари з наших розподільчих центрів. Ми на зв'язку з виробниками, щоб забезпечити постійне постачання продукції. А також на зв'язку з ТРЦ, щоб навіть під час закриття торгового центру, ми відкрили "Сільпо", - йдеться у повідомленні.

Мережа "Епіцентр" продовжує роботу.

"Ми робимо все, що від себе залежить для забезпечення безпеки відвідувачів і персоналу", - сказали в компанії.

Співвласник Rozetka Владислав Чечеткін заявив, що інтернет-магазин працює та робить усе, щоб продовжувати роботу. "На сьогодні ми не всі і скрізь зможемо доставити, але боротимемося за це", написав він.

Як повідомляли Українські Новини, ОККО та WOG обмежили продаж палива 20 літрами на один автомобіль.

Тим часом затори на виїзді з Києва не зменшуються, частина проспекту Перемоги паралізована. Також біля аптек утворюються черги.