Київ

На ранок звуки вибухів почули жителі столиці. Здебільшого про них повідомляють мешканці Лівого берега. Вибухи також чутно у Святошинському районі. Під Києвом у селі Данилівка видно заграву.

Харків

Про вибухи також повідомляють мешканці Харкова.

Something massive just exploded in Kharkiv pic.twitter.com/GlKY1S8VbV