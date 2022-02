Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та група іноземних журналістів потрапили під обстріл проросійських бойовиків у зоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив позаштатний радник голови МВС Антон Геращенко.

"Міністр Внутрішніх справ Денис Монастирський, група Народних Депутатів, а також 25 іноземних журналістів щойно підпали під мінометний обстріл на позиції 30-ї бригади в районі Новолуганського", — йдеться в повідомленні.

Геращенко підкреслив, що в результаті обстрілу бойовиків ніхто не постраждав.

За його словами, під мінометний обстріл потрапили журналісти Voice of America, CNN, The Guardian, Daily Mail, CBS, The Washington Post та інших великих агенцій та видань.

"Журналісти змогли на власні очі переконатися хто насправді готується до наступу на мирну Україну, а хто готується до оборони", — додав Геращенко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук заявила, що група відправлених на Донбас депутатів та журналістів потрапила під обстріл бойовиків.

Нагадаємо, у п’ятницю, 18 лютого, секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що Президент Володимир Зеленський доручив відправити на Донбас групу депутатів та міністрів через загострення ситуації.