Трансляцію зустрічі можна було дивитися онлайн.

У першому таймі українці повели у рахунку, забивши з пенальті. У другому таймі їм вдалося забити ще два голи та повести у рахунку 3:0, але потім пропустити теж два – 3:2.

Тим не менш, далі жовто-синім вдалося відігратися та закінчити гру з рахунком 5:3.

Збірна Казахстану минулого року була півфіналісткою торішнього Чемпіонату Європи. У команді грає багато натуралізованих вихідців із Бразилії.

Голи: Дуглас (34), Оразов (38, 40) - Шотурма (15, з пенальті), Корсун (25), Зварич (30), Разуванов (39), Лебідь (39).

Склад збірної України: Ципун – Чернявський, Корсун, Шотурма (к), Зварич; Савенко, Радевич, Разуванов, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба, Педяш.

Тренер: Александр Косенко.

Півфінал, у якому українці зіграють із переможцем пари "Грузія - Росія", пройде 4 лютого.

🇺🇦 Ukraine into the semi-finals at Futsal EURO 2022! 🎉🎉🎉#FutsalEURO pic.twitter.com/9iT6UEYyFN