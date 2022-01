Про це повідомляє ВВС з посиланням на Державне інформаційне агентство KCNA.

Після запуску з'явилися знімки, зроблені, мабуть, камерою, встановленою на боєголовку ракети. Одне із зображень показує момент запуску, а інше — вид із ракети на Землю.

Повідомляється, що така ракета може пролетіти на відстань близько 4 тис. кілометрів та досягти території головної військової тихоокеанської бази ВМФ на острові Гуам. Однак у розпорядженні влади Північної Кореї є ракети і з більшою дальністю польоту, які можуть досягти території США. Дальність польоту ракети Хвасон-14 становить 10400 км, а Хвасон-15-13 тисяч км.

