На переговорах у Женеві 10 січня Росія запевнила США, що вона не планує вторгатися в Україну та не бачить підстав для ескалації. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков у понеділок за підсумками російсько-американських консультацій щодо гарантій безпеки.

Про це повідомляє "ТАСС".

"Ми пояснили колегам, що жодних планів, намірів "напасти" на Україну у нас немає і бути не може, а всі заходи щодо бойової підготовки військ, сил здійснюються в межах нашої національної території... Немає підстав побоюватися якогось ескалаційного сценарію в цього зв'язку", - підкреслив Рябков.

Інформацію в низці американських ЗМІ про російське вторгнення, що нібито готується, в Україну він назвав хибною. На думку Рябкова, дані з картами, які були опубліковані в The Wall Street Journal або The New York Times, підготовлені спеціалізованими структурами Заходу з метою посіяти розбрат та невпевненість в українському суспільстві.

Рябков додав, що уявна загроза вторгнення ЗС РФ до України — це не є предметом торгу на переговорах із США.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що США серйозно підійшли до пропозицій Росії щодо гарантій безпеки.

17 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило розроблені Росією проєкти угод зі США та Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо забезпечення правових гарантій безпеки Росії, які передбачають зобов'язання НАТО виключити подальше розширення на схід, зокрема, приєднання до альянсу України.

