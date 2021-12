Фармацевтична компанія "Дарниця" має намір відкрити нові експортні напрямки – Південно-Східну Азію, Латинську Америку та Африку.

Про це в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна" розповіла директорка департаменту експорту фармацевтичної компанії "Дарниця" Ірина Радченко, – передає пресслужба компанії.

Зараз компанія постачає лікарські засоби до 15 країн ЄС, СНД, Близького Сходу та Східної Азії. У ЄС компанія присутня на ринках Литви та Польщі з препаратами, що впливають на кровотворення та кров, засобами для лікування захворювань серцево-судинної системи, протимікробними засобами та вітамінами.

"Доля експорту складає близько 5% у загальному обсязі продажів компанії. Темпи росту експортної частки – близько 1% у річних обсягах. У п’ятирічній перспективі планується збільшити частку експорту до 20%", – наголосила Ірина Радченко.

За її словами, навіть в умовах пандемії COVID-19 компанії вдалося частково виконати плани виходу на закордонні ринки.

За даними довідника "Фармацевтика України 2021", який спільно випускають "Дарниця" та компанія Top Lead, продажі ліків за кордон зросли майже на третину – з 181 до 235 млн доларів у 2018-2020 рр. Загалом українські препарати купують жителі 50 країн світу. Найчастіше ліки постачають до Узбекистану, Грузії, Азербайджану, Казахстану, Ізраїлю, Молдови та Бразилії. Дані країни жваво імпортують гормони, антибіотики, вітаміни та алкалоїди.

Також ліки, виготовлені в Україні, активно споживають в арабських країнах та Південно-Східній Азії. Українські препарати вважаються аналогічними до європейських за якістю та ліпшими, ніж індійські та китайські.

Найбільше труднощів фармвиробники України відчувають з виходом на ринки Австралії, Японії, країн Перської затоки, ЄС та США через жорстку регуляторну політику. У випадку з Євросоюзом процес постачання ліків ускладнений невизнанням української сертифікації якості виробництва GMP (Good Manufacturing Practice). Тому виробникам доводиться проходити через повторні перевірки в органах ЄС.

"На це треба витрачати ресурси, і у цілому така ситуація впливає на конкурентоспроможність українських препаратів. Українські лідери фармвиробництва зробили усе можливе. Але прибрати додаткові перевірки може лише укладення між Україною та ЄС угоди щодо промислових товарів АСАА (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products). Ще у 2013 році такий документ Євросоюз підписав з Ізраїлем", – пояснила Ірина Радченко.

Тепер фармвиробники чекають на впровадження чітких та прозорих, європейських правил виробництва ліків та нагляду. Такі нововведення допоможуть українським компаніям наростити експорт та додатково гарантують якісне виробництво препаратів українцям.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії – допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція "Дарниці" експортується в 15 країн світу. Бенефіціари компанії – сім'я Загорій.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини