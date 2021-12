Антитютюнові організації, які займаються лобіюванням жорсткішого регулювання тютюнової галузі, регулярно намагаються імплементувати в законодавство більше вимог, ніж міститься у профільних директивах ЄС та документах ВООЗ. Це може призвести до зростання обсягів контрабанди та виробництва контрафактної продукції, втрат бюджету, робочих місць та негативно впливати на здоров'я громадян. Про це йдеться в оприлюдненому напередодні дослідженні Українського інституту майбутнього "Україна без сигаретного диму. Чи допоможе законопроєкт №4358 боротися з курінням", пише РБК-Україна.

Згідно з дослідженням УІБ, перша редакція документу, розроблена та лобійована ГО "Життя", мала цілу низку розбіжностей із Директивою 2014/40/ЄС щодо протидії куріння, а також з Рамковою конвенцією ВООЗ щодо боротьби проти тютюну. Зокрема, йдеться про будь-які заборони за типом (видом, формами) пачок цигарок, запровадження стандартизованої зовнішньої поверхні упаковки тютюнових виробів, заборону розміщувати на пачках цигарок повідомлення "про смак, запах, будь-які смако-ароматичні або інші добавки або про їх відсутність", у чому наполягали "антитютюнові" громадські організації.

"Міжнародне законодавство не вимагає імплементації таких норм. Водночас дослідження стверджують, що курці з досвідом, як правило, рідко змінюють свої звички, тому наявність або відсутність будь-яких повідомлень на пачках (включаючи навіть зміну дизайну цих пачок) незначно вплине на їхній усвідомлений вибір", - йдеться в тексті дослідження УІБ.

У першій редакції проєкту 4358 містилися норми про введення стандартизованої зовнішньої поверхні упаковки тютюнових виробів без торгового знака та заборону упаковки сигарет із заокругленими або скошеними краями, чого взагалі немає в Директиві 2014/40/ЄС. Також ні в Директиві, ні в Конвенції ВООЗ не згадується заборона на викладання тютюнових виробів на прилавку, що автори законопроекту 4358 чомусь вважають "рекламою". Крім того, перша редакція містила і необґрунтовану заборону продажу сигарет особам до 21 року, чого немає ні Директиві, ні в Конвенції. Не кажучи вже про те, що ця вимога суперечить Конституції, йдеться у матеріалі.

"Під виглядом впровадження в Україні європейських норм і правил, через документ намагалися просунути набагато жорсткіші заборони та обмеження, які ніяк на рівні куріння не позначаться. Натомість точно призведуть до зростання контрабанди цигарок та обсягів контрафактної продукції, і, відповідно, до багатомільярдних втрат бюджету. Адже, шахраям куди простіше підробляти цигарки, коли можна просто міняти назву, не працюючи над різноманітними дизайнами пачки", - йдеться у статті.

Законопроєкт 4358 готовий до другого читання у редакції, максимально наближеній до норм Директиви 2014/40/ЄС, хоча й не повністю відповідає її вимогам. Парламентарії, які працювали над документом у профільному комітеті з питань охорони здоров'я та здоров'я нації, відхилили поправки щодо надмірного тиску на бізнес, які просували представники антитютюнового лобі, додає видання.

Журналісти нагадують, що найбільшим "гравцем" на ринку "антитютюнового лобізму" є американський мільярдер Майкл Блумберг, який уже витратив на боротьбу з тютюнопалінням близько $1 млрд. Саме структури, пов'язані з The Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use та Vital Strategies – є головними спонсорами ГО "Життя" (виділили їм лише у 2020 році близько 10 млн грн, у поточному році суми можуть бути ще більшими). Крім того, саме лобіювання антитютюнових законопроєктів є частиною КРІ для отримання наступних грантів, навіть попри безрезультатні спроби просунути через Раду попередні версії таких законопроєктів із надмірно жорстким регулюванням.

