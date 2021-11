НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) повідомляє про розширення списку сумнівних інвестиційних проєктів до 100.

Про це йдеться у повідомленні комісії, передають Українські Новини.

"Будь-який ринок, у тому числі ринок капіталу, повноцінно працює тоді, коли на ньому є не тільки чіткі правила гри, а й довіра, відсутні схеми та маніпуляції, а всі учасники процесу впевнені у своєму захисті. Тому регулятор бачить своїм пріоритетом захист прав та інтересів інвесторів, а потім постійно досліджує ринок щодо сумнівних фінансових проєктів", - цитує пресслужба Іраклія Барамію, члена НКЦПФР.

НКЦПФР додала до списку інвестиційних ініціатив, що мають ознаки сумнівності, ще десять кейсів – їх кількість становить 100 – і звертає увагу на такі фінансові проєкти:

Quotex – https://qxbroker.com/ru/

Grand Stock – https://grand-stock.org/

FNDeal – https://trade.fndeal.com/

DX-TER – https://trade.dx-ter.com/#/

Zoxir - https://zoxir.com/ru

HALLIP - https://halllip.com/ru

ТОВ «ВІН» – https://he-llc.com/ru/

Рідний депозит – https://liquiddeposit.com/ru/

PARTNERGL - https://partnergl.net/ua/

ProfitFife – https://profitfife.com/ru/

Повний список таких проєктів міститься на сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Як повідомляли Українські Новини, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за останній квартал 2020 року було виявлено понад 40 проєктів, які пропонують фінансові послуги громадянам з метою подальшого незаконного заволодіння коштами.

НКЦПФР на засіданні 15 липня ухвалила рішення про допуск до обігу на території України 8 випусків єврооблігацій.

Також раніше НКЦПФР допустила до обігу акції Alphabet Inc.; Amazon.com, Inc.; CATERPILLAR Inc. та Bank of Ameriса Сorporation.

