Київська Мала академія наук приєдналася до нового проєкту – недержавної платформи I-Dolina (Української кремнієвої долині).

Про це йдеться у повідомленні Київської МАН.

Мета проєкту – створення умов для реалізації ідей, винаходів, інновацій в Україні за стандартами не гіршими від тих, які існують у країнах передових технологій. Супровід стартапів, допомога в отриманні авторських прав, співпраця з іноземними підприємствами та організаціями, а також підтримка в одержанні грантів для розробки та впровадження ідей – це реальна допомога, яку невдовзі зможуть отримати вихованці Київської МАН на платформі I-Dolina.

"Кількість дітей, які зараз цікавляться наукою, обмежена. А ті, які можуть потім ці проєкти довести до кінцевого результату, значно менші. Якщо спільними зусиллями ми покажемо хороший кейс, успішний приклад і зможемо потім масштабувати, то від цього виграє кожен: починаючи від молодої людини, якій ми дали такий шанс, до нашої економіки, бізнесу, держави", - наголосила директор Київської МАН Ірина Поліщук на презентації проекту.

Організатором цього заходу виступила Міжнародна Асоціація Трансферу Технологій в особі її керівника Артема Гончаренка, а також випускника Київської МАН.

Наступного року, за його словами, заплановано спільний захід із Малою Академією Наук, де обговорюватимуться питання монетизації науки на базі нової платформи I-Dolina, що стане додатковим стимулом для молодих вчених та винахідників.

Особливу увагу засновники платформи приділяють співпраці з навчальними закладами. Вже підписано ряд меморандумів про співпрацю, зокрема з Київським національним університетом будівництва та архітектури, Тернопільським національним університетом імені Івана Пулюя. Крім того, планується укладання договорів та меморандумів з міжнародними компаніями та організаціями, що створить додаткові умови для розвитку креативної індустрії на території України та сприятиме зменшенню відтоку мізків з нашої країни.

У заході взяли участь представники IT індустрії, бізнесу та освіти, а саме: Ситник Олег, представник Комітету з інформаційних технологій Міжнародної торгової палати Шовкового шляху; Ge Jian, Chief Representative of G-Global International Secretariat in China (онлайн); Ростислав Наконечний, заступник Голови Правління АТ "АЙБОКС БАНК"; Надія Васильєва, директор Інституту Цифрової трансформації, кандидат економічних наук, екс-генеральний директор "Майкрософт Україна" (онлайн); Олександр Павлов, голова Правління "Ділова Рада Україна-Ізраїль" (онлайн); Світлана Олєйнікова, експертка з фандрейзингу, керуюча партнерка групи компаній Synergy Universe – першої екосистеми з фандрейзингу в Україні; Андрій Завадовський, Principal Engineer, office of CTO Security в Cisco (онлайн), Den Tolmor, продюсер та письменник номінований на Оскар та Еммі (онлайн); Дмитро Колєсніков, голова АРМА Україна, засновник UNI.UA; Олександр Теплюк, член наглядової ради Міжнародної Асоціації Трансферу Технологій.

