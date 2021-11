Київський районний суд Одеси став призером престижної європейської премії "Кришталеві ваги правосуддя" - 2021. Україна стала фіналістом конкурсу вперше, пише Судово-юридична газета.

Крім одеського суду, у трійці лідерів — Міністерство юстиції Франції та Державна судова адміністрація Данії.

Український суд отримав почесну нагороду за проєкт "Громадський центр правосуддя Одеської області". Він на базі Київського райсуду Одеси працює протягом трьох років та надає безкоштовну правову допомогу.

За словами голови Київського райсуду Одеси Сергія Чванкіна, за ці роки у центрі правосуддя допомогу отримали близько 6 тисяч осіб.

"Ця українська платформа — це нова модель комунікації суспільства з судами, держорганами та тими, хто надає правову допомогу. Уже в грудні ми разом із Міністерством юстиції Франції та Державною судовою адміністрацією Данії представлятимемо свій проєкт на пленарному засіданні Європейської комісії з ефективності правосуддя (European) Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) у французькому Страсбурзі. Для України це важливий крок на шляху реформування всієї судової системи", - додав голова Київського райсуду Одеси Сергій Чванкін.

"Кришталеві ваги правосуддя" було засновано у 2005 році Радою Європи. Його мета — пошук та нагородження інноваційних судових практик. Цього року фінал заходу відбувся у Любляні.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини