В Україні має місце поступова феодалізація деяких регіонів. Таку характеристику процесам в окремих областях дає політичний експерт Геннадій Дубов, посилаючись на інформацію, озвучену в новому документальному фільмі британських журналістів "Russia returns to Ukraine: oligarchs, criminals and local elites".

"В частині Дніпра, якому у фільмі присвячена значна частина уваги автора, ілюстрації тези про феодалізацію просто "прекрасні":

на високому пагорбі стоїть великий гарний Замок (ЖК "Амстердам");

в Замку сидить Тіньова мерія (майже як Таємна рада в Британії в кращі роки)), головою якої автор називає всім відомого Геннадія Корбана. Саме там і вирішуються всі "цікаві питання". Як каже депутат місцевої ради, чинний мер Філатов, при цьому "лише посідає місце у президії";

всю цю "красу" забезпечує "Муніципальна варта", яка фактично є паралельним правоохоронним органом. Слово "стража" до речі дуже вдало вибрали, зайвий раз позначивши "управлінську модель", що будується;

незгодним органам влади (у цьому випадку судам) можна тупо перекрити каналізацію, принизливо поставивши біотуалет у дворі та прямо сказавши у ФБ щось типу "так буде з кожним", — пише Дубов.

Ситуацію в Дніпрі Дубов порівнює із Середньовіччям, і вважає, що британські журналісти не перебільшують, вважаючи процеси в Дніпропетровській області — повзучою феодалізацією.

"Може перебільшили? А хтось чув про реальні заходи реагування державної влади на історію про відключення Філатовим каналізації в суді чи на факт побиття журналістів Муніципальною вартою Дніпра? Чи про реакцію на прямі та публічні загрози в бік суддів?"

Я ось не чув, внаслідок чого схильний вірити викладеному і вважати характеристику того, що відбувається як "феодалізація" цілком доречною", — робить висновок Дубов.

Документальний фільм "Росія повертається в Україну: олігархи, криміналітет та місцеві еліти" — перший 30-хвилинний фільм із серії розслідувань нових загроз безпеці, що виникають через активізацію мереж російських агентів в України та інших країнах Східної Європи.

Автором фільму є журналіст-розслідувач Тім Уайт, відомий своїми гучними розслідуваннями російських гібридних впливів: Nothing but lies: Fighting fake news (викриття російської пропаганди та гібридних впливів Кремля), а також One World Cup, One War, How Much Corrup (про корупційну співпрацю з Росією при виборі країни-господаря Світового Кубка-2018).

