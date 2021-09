Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд оголосив перший пакет в 10,5 млн євро, який включає близько 5 млн євро на придбання будинків, а решта - на покупку меблів і предметів домашнього ужитку, заявила прессекретарка уряду Ізабель Родрігес.

Лава повільно стікає з західного флангу вулкана до моря з 19 вересня.

Вона зруйнувала майже 600 будинків, а також церкви і бананові плантації на острові Ла-Пальма, який межує з Тенеріфе на архіпелазі Канарські острови недалеко від Північно-Західної Африки.

Сотні людей в прибережних селах залишаються в очікуванні підходу лави до моря і виділення токсичного газу.

WATCH: A volcano erupted on the Spanish Canary Island of La Palma, sending lava shooting into the air and streaming in rivers https://t.co/zHtAdfwC82 🌋 pic.twitter.com/0WCaUE2Xen