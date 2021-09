Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Землетрус почався о 9:17 і тривав кілька хвилин. Поштовхи відчувалися на всьому острові.

Сила землетрусу становила 5,8 бала. Його епіцентр знаходився за 78 кілометрів від столиці.

Поки що немає точної інформації про жертви і руйнування. Люди пишуть в соціальних мережах про пошкодження фасадів. Значно постраждала церква в Руссохорії, яка розташована в центрі острова.

Це не перший землетрус у регіоні 3 березня трясло материкову частину Греції, а в червні - островів Додеканес на південному сході Егейського моря.

#Greece Scenes of panic as a powerful earthquake of magnitude 6.5 rocks #Heraklion in #Crete. Reports of one casualty #earthquake #disaster #tragedy #devastation #nature #climate #ViralVideo #environment pic.twitter.com/So7ZQ5Xjct