Про це повідомили в пресслужбі NASA.

Cargo Dragon належить компанії Ілона Маска SpaceX. Корабель запустили за допомогою ракети Falcon 9 з мису Канаверал (Флорида) о 10:14 за київським часом.

30 серпня корабель повинен підлетіти до МКС і пристикуватися до неї.

Cargo Dragon повинен доставити близько 3,3 тонни продовольчих припасів, обладнання та різні матеріали, які астронавти будуть використовувати під час наукових експериментів.

