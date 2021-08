Сотні журналістів телеканалів, закритих незаконним указом президента Зеленського, у п'ятницю, 27 серпня, об 11:00 прийдуть до посольства США в Україні для того, щоб звернути увагу Білого дому на ситуацію зі свободою слова в Україні.

Про це повідомив веб-сайт телеканалу 112 Україна.

"Репресії, які проводить українська влада проти опозиційних ЗМІ, досягли свого історичного піка. Спочатку незаконно було закрито телеканали "112 Україна", NewsOne і Zik, які були лідерами мовлення серед інформаційних каналів. Влада пішла далі - тепер вони закрили "Страну.ua", "Шарій.net", під загрозою закриття телеканал "Наш". І ніхто не знає, який телеканал наступним потрапить під вигадані санкції або який сайт у режимі ручного управління і за дзвінком з ОфісуПрезидента закриють далі. Ця ситуація є свавіллям влади, беззаконням, замахом на свободу слова і фактичним запровадженням цензури в країні", - йдеться в заяі журналістів.

Журналісти написали листа Президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену і передадуть через посольство США, щоб 31 серпня, під час зустрічі з президентом України Зеленським, Байден розумів, з ким саме він веде переговори - з людиною, яка закрила опозиційні ЗМІ у своїй країні.

Нагадаємо, 23 серпня сотні журналістів незаконно закритих каналів провели мітинг із вимогою про захист свободи слова в Україні. Журналісти планували провести мітинг під будівлею Національної опери, де зібралися учасники "Кримської платформи", але їх не пропустила поліція. Кордон правоохоронців пересувався разом з учасниками акції протесту. А на виходах із київського метрополітену у людей почали перевіряти документи, що засвідчують їхню особу.

Журналісти хотіли звернутися до світових лідерів, щоб ті допомогли зупинити вбивство свободи слова в Україні, яке сьогодні відбувається під керівництвом президента Володимира Зеленського та його команди. На мітингу були присутні журналісти незаконно закритих владою телеканалів "112 Україна", NewsOne, Zik, "Перший Незалежний", які відстоюють не лише своє право на мовлення, а також всіх незаконно закритих видань і таких, що потрапили під санкції, зокрема телеканал "Наш", "Страна.ua", "Шарій.net" і багатьох інших.

У руках у протестувальників були плакати з написами "Зеленський – диктатор. Вимагаємо європейських санкцій за знищення свободи слова в Україні", "Зеленський – ворог свободи слова", "Зеленський – диктатор. Він закриває ЗМІ та позбавляє журналів роботи", "Zelensky is a dictator. We stand for European sanctions for abolition of freedom of speech in Ukraine!", "Zelensky is an enemy of free speech!", "Closing TV channels highly critical of authorities is a dictatorship!".

Раніше журналісти закритих Зеленським каналів "112 Україна", NewsOne і Zik направили листа канцлеру Німеччини Ангелі Меркель з проханням звернути увагу на свободу слова в Україні і вплинути на українську владу.

Раніше також із проханням про зустріч журналісти зверталися до президента Європейської Ради Шарля Мішеля та до лідерів країн Європейського Союзу, голів керівних органів ЄС та профільних міжнародних організацій у зв'язку з тиском на свободу слова в Україні.

Також євродепутати написали Жозепу Боррелю листа про порушення Україною принципів свободи слова і законів у ситуації зі "112 Україна", NewsOne і Zik.

Крім того, у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини "Огляд ситуації у сфері прав людини в Україні" рішення про запровадження санкцій проти народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne та Zik було названо таким, що суперечить міжнародним стандартам у галузі прав людини, оскільки йому не вистачає обґрунтування необхідності та пропорційності і його не було ухвалено незалежним органом.

