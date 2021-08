Напередодні 30-ї річниці Незалежності України в Черкаській області відкрили Арт-об'єкт "Серце України", виконаний зі сталі Метінвесту.

Про це йдеться в повідомленні холдингу.

Комплекс розташований в географічному центрі України - селі Мар'янівці Звенигородського району. Арт-об'єкт складається з 25 пар крил, які символізують всі області України і республіку Крим. Білі сталеві крила прикрашені характерними для кожної області орнаментами. У центрі комплексу під склом розташована скульптура серця. Композицію доповнює 52-метровий флагшток з найбільшим в Черкаській області прапором України. Площа комплексу - майже 5 тисяч квадратних метрів, висота - більше 5 метрів. Для будівництва арт-об'єкту Метінвест поставив понад 66 тисяч тонн сталі вартістю 2,8 млн грн. Гарячекатаний лист, труби, куточки і швелери зроблені на маріупольських підприємствах Групи - ММК імені Ілліча і "Азовсталі".

"Сталеве "Серце України" розташоване в самому центрі країни і зроблено з українського металу. І це наш привід для гордості. Ми впевнені, що попереду кожного з нас чекає ще багато приводів пишатися українським, адже металургія і вся промисловість працюють для процвітання і розвитку країни. Група Метінвест створена на екваторі Незалежності України, і кожен день протягом усіх 15 років роботи ми ділом доводимо справедливість цих слів. і ми продовжимо це робити, тому що віримо в Україну і українців", заявив Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

На відкритті "Серця України" був присутній Президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні у нас з вами велике сімейне свято - день символу нашої великої родини, день синьо-жовтого прапора, День Державного Прапора України. В 30-ту річницю відновлення нашої незалежності ми піднімемо його саме тут, в географічному центрі України. Саме тут б'ється серце, серце України", - сказав у привітальній промові Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за 15 років роботи Група Метінвест з урахуванням асоційованих компаній виготовила 179 млн тонн сталі. З цього металу побудовано безліч об'єктів в Україні і по всьому світу. Зокрема, це новий саркофаг над ЧАЕС, стадіон "Олімпійський" і Дарницький міст в Києві, хмарочос The Shard в Лондоні, культурний центр The Shed і транспортний хаб The Oculus в Нью-Йорку, найбільший в світі парусник Flying Clipper і багато іншого.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини