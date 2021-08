Президент України Володимир Зеленський приєднався до челенджу #здороваукраїна30, в рамках якого потрібно 30 разів виконати свою улюблену фізична вправа у вишиванці.

Відповідне відео глава держави опублікував на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Зеленський став учасників челенджу, присвяченого 30-річчю незалежності України. Президент показав, як виконує свою улюблену вправу на спортивному майданчику в традиційному національному одязі. Після цього Зеленський передав естафету національному Олімпійському комітету, олімпійській команді і особисто Сергію Бубці.

"Всім привіт!

Я, Володимир Зеленський, президент України, приймаю челендж #здороваукраіна30 і передаю його НОК України та олімпійській команді / NOC of Ukraine and the Olympic Team!

Отже:

1. Одягни вишиванку.

2. Виконай свою улюблену фізичну вправу 30 разів.

3. Познач людину, якій передаєш челендж.

Тому, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету!", - сказано у зверненні президента.

Як повідомляли Українські Новини, в День Незалежності, 24 серпня, в центрі Києва відбудеться святковий парад Збройних Сил України, концерт італійського виконавця Андреа Бочеллі і святкове шоу "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності країни".

18 серпня на репетицію параду до Дня Незалежності в Києві пригнали танки, камуфльовані малярською стрічкою.

При цьому сьогодні, 20 серпня, в Херсоні впав один з найбільших флагштоків в Україні, який встановили до 30-річчя незалежності України.

