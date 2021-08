Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

25 осіб загинуло в результаті повені в провінції Кастамону і ще двоє людей загинули в провінції Синоп. У провінції Бартин тривають пошуки зниклого безвісти людини.

Понад 1700 людей було евакуйовано з постраждалих районів, деякі за допомогою вертольотів і катерів. Вертольоти спускали співробітників берегової охорони на даху будівель, щоб врятувати людей.

В результаті повені була пошкоджена енергетична інфраструктура, близько 330 сіл залишилися без електрики.

П'ять мостів обвалилися, багато були пошкоджені, що призвело до перекриття доріг. Частину доріг розмило водою.

