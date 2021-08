Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Полум'я охопило сотні гектарів лісів в Калабрії, Кампанії, на Сицилії, Сардинії. Влада Калабрії звернулися до уряду з проханням ввести надзвичайний стан.

У Калабрії, яка найбільше постраждала від пожеж, загинули двоє літніх чоловіків, які намагалися врятувати від вогню своїх домівок. Одна людина загинула в Катанії.

У лікарні з опіками доставлено ще п'ятеро постраждалих. До гасіння пожеж, крім наземних служб, залучені кілька літаків.

#Incendiboschivi, per tutta la notte #vigilidelfuoco impegnati in #Sicilia e #Calabria, dove permangono le maggiori criticità: oltre 300 interventi nelle ultime 12 ore, dall’alba 7 #canadair in volo. Nel video le operazioni di spegnimento a Petralia Soprana (PA) #11agosto pic.twitter.com/dbbHEWoGdL