Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Jutarnji List.

Вогонь горить на площі близько 550 гектарів, і пожежники не можуть його загасити.

Вогонь наблизився до державної автодороги та житлових будинків, але вони не були під загрозою, тому не було необхідності евакуювати населення.

Проте, рух на державній дорозі поблизу Трогіра закрили ще минулої ночі на прохання пожежників. На цей час його відновили тільки частково.

До боротьби з вогнем залучено 124 пожежників і 25 військових з 34 машинами, а також два літаки.

Seeing massive #fires on the hills of #Trogir #Croatia - at least 2 fire fighting airplanes trying to get it under control. But somewhat strong wind gusts are seemingly making it hard to contain. 🤞 pic.twitter.com/swOG1jDgTe