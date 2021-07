Про це повідомляє сайт Великого тенісу України.

Світоліна виконала по 2 брейки в кожному сеті і програла по гейму на своїй подачі (вела 5-1 в першій партії і 4-1 у другій).

В активі Еліни Світоліної 6 ейсів, 3 подвійні помилки, 13 віннерів і 27 невимушених помилок, 4 реалізованих брейкпоїнти з 11.

На рахунку Каміли Джорджі 1 ейс, 4 подвійні помилки, 19 віннерів і 36 невимушених помилок, 2 реалізованих брейкпоїнти з 2.

Еліна Світоліна вперше в історії потрапить до півфіналу на Олімпійських іграх.

🇺🇦 @ElinaSvitolina is through to the final 4⃣ #Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/F0GmWlzVtu