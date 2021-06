29 червня в Києві відбудеться 4-й Арт-фестиваль сучасного жіночого мистецтва Out & About

Виставка сучасного жіночого мистецтва Out & About.

Українська асоціація жіночих досліджень в мистецтві (UAFRA) за підтримки Інституту проблем сучасного мистецтва НАН України з 29 червня по 12 липня 2021 року проводить 4-й фестиваль сучасного жіночого мистецтва Contemporary Women’s Art Fest-2021.

Англійська ідіома Out And About означає, одужати, вийти з дому, повернутися до активного способу життя. Поступово знімаються вимушені обмеження, пов'язані з локдаунами. Ці обмеження навчили нас більше цінувати те, що нас оточує, уважно придивлятися і бачити нове у звичних речах. Гострий небайдужий погляд побачить торжество весни в розквітлій на дорозі кульбабі, відзначить приховану гармонію ліній старого будинку, відчує життєву мудрість старого, який гуляє в парку з дитячим візком. І тоді з дрібних деталей, осколків звуків і запахів складеться один з моментальних зліпків життя, яким ми живемо.

"Увага до дрібниць народжує досконалість, а ось досконалість вже не дрібниця", - сказав Мікеланджело Буонарроті.

Свій погляд на дрібниці й деталі нашого життя які дозволяють по-новому побачити навколишній світ, зрозуміти й відчути його гармонію і суперечливість є у кожної людини, у тому числі й мистця. У ньому переплітаються різні речі – особисті почуття, родинні стосунки, професійне зростання, побут та інше. Сучасне мистецтво, як форма соціальної комунікації, пропонує емоційну візуалізацію англійської ідіоми Out And About, роблячи її об’єктом рефлексії мистецьких практик.

На фестивалі буде представлено живопис, інсталяції, кераміку, колажі, фото арт.

В Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest-2021 візьмуть участь 28 художниць з України та США. Це талановиті авторки, які працюють з простором, експозицією та глядачем та актуалізують теми глобальних питань сьогодення.

Учасниці проекту: Абрамова Маріанна, Адкозалова Віткорія, Акімова Ірина, Бабляк Леся, Багацька Наталія, Ворона Ірина, Ганушевич Людмила, Гончар Анжеліка, Давиденко Людмила, Дворак-Галік Олеся, Єсакова Софія, Матюшко Ольга, Мельникова Ольга, Міцкевич Надія, П’ятакова Катерина, Парамонова Мари, Подобєд Жанна, Рибченко Олеся, Роднікофф Ірнина, Романчук Вікторія, Рондяк Ольга, Стрижко Наталія, Ткаченко Олеся, Федяніна Оксана, Хараман Даріна, Хміль Христина, Чепелик Оксана, Щербань Світлана.

Організатори виставки: Громадська організація "Українська асоціація жіночих досліджень в мистецтві" (Ukrainian Association for Feminine Research in the Arts- UAFRA) та Інститут проблем сучасного мистецтва.

Партнери виставки: Фонд Бориса Колеснікова та онлайн-галерея та аукціонний дім TimaxArt Auction House.

Інформаційні партнери: Українські Новини, LuckyUkraine, In-Art, ArtLine.

Час проведення виставки: 29 червня - 12 липня 2021 року.

Місце проведення: Інститут проблем сучасного мистецтва, м. Київ.

Відкриття 29 червня 2021 року о 18:00 у виставковій залі Інституту проблем сучасного мистецтва (ІПСМ ) за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 18Д.

Куратор проекту – Ірина Акімова, співкуратор проекту – Анастасія Гончаренко, координатор — Мирослава Якимчук.

Арт-фест сучасного жіночого мистецтва був ініційований УАФРА в 2018 році. За минулі роки в ньому взяли участь майже 150 мисткинь.

