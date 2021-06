22 червня 2021 року відбулась офіційна церемонія зустрічі першого контейнерного потяга з південної провінції Китайської Народної Республіки Гуандун до України, а саме — до Одеського регіону. Відтепер підприємці зможуть отримувати товари з найбільшого бізнесового центру Китаю Гуанчжоу у два рази швидше, ніж це було раніше.

Про це йдеться в повідомленні логістичної кампанії UNI-LAMAN GROUP, яка організувала проєкт в партнерстві з компанією DP World TIS Pivdennyi.

Потяг виїхав 29 травня 2021 року та прибув до розвантажувального морського контейнерного термінала DP World TIS Pivdennyi 19 червня 2021 року, шлях зайняв 22 дні.

Потяг прямував через Китай, Монголію, Росію, Україну, через митні пости "Ерлянь — Замин Ууд", "Наушки — Сухе-Батор", "Валуйки — Тополі", "ст. Черноморська — ТІС". Загалом було пройдено 8 тисяч 408 кілометрів.

Потягу надано статус постійного, це означає, що він курсуватиме за постійним розкладом, який внесено до розкладу державної залізниці Китаю, без затримок та помилок. Наразі цей статус, серед інших потягів, що курсують з Китаю до України, є унікальним.

"Перший контейнерний поїзд із Гуанчжоу — знакова для нас подія. Наша залученість у цей проєкт повністю відповідає сучасній глобальній ринковій стратегії DP World. Компанія бачить себе в майбутньому активним учасником мультимодальної логістики, та займається розробкою мультимодальних проєктів по всьому світу. Наш термінал обраний для зустрічі поїзда з Китаю не випадково і багато в чому — завдяки розвиненій залізничній інфраструктурі ТІС", — зазначив генеральний директор контейнерного термінала DP World TIS Pivdennyi Ігор Жигора.

Підготовка до рейсу зайняла понад три місяці. Українським оператором контейнерного потяга стала компанія UNI-LAMAN GROUP, китайським оператором та партнерами — компанія Guangdong GW Railway Operator Ltd., яка входить до складу державної корпорації Guangdong GW Holdings Group Co., Ltd. Локальними агентами в Китайській Народній Республіці виступила компанія CIMC-logistics. Прибуття та опрацювання потягу в Україні відбуватиметься на терміналі DP World TIS Pivdennyi — найсучаснішому контейнерному терміналі країни із власними розвиненими залізничними потужностями.

"Кожного дня у своїй роботі ми спілкуємось із підприємцями України та допомагаємо їм ставати ще краще, надавати більший асортимент товарів та розвивати свій бізнес на Батьківщині. Цей потяг допоможе підприємцям отримувати товари з провінції Гуандун та інших південних провінцій у два рази швидше, поряд з аналогічною доставкою морським шляхом. Вже на сьогодні ми бачимо великий попит на цей маршрут, тому не бажаємо зупинятись на досягнутому та направимо наші зусилля на подальшу плідну співпрацю з Китаєм задля розширення товарообігу між нашими країнами. До кінця року ми плануємо збільшити кількість цих потягів до десяти у місяць та зробити постійні рейси з інших провінцій КНР", — прокоментував старт проєкту голова ради директорів UNI-LAMAN GROUP Геннадій Сорочинський.

Потяг перевіз п’ятдесят контейнерів генеральних грузів українського оператора. Серед вантажу, що вже прибув: меблі, електротехніка та інші товари. Надалі час у дорозі буде зменшено до 20 днів у середньому. Планується відправлення 50 контейнерів одним рейсом.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини