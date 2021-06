Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко запропонував зробити гасла "Слава Україні" і "Героям слава" на футболках української збірної офіційними футбольними символами України. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Він підкреслив, що ці футбольні символи вже давно визнані українськими уболівальниками і футбольною громадськістю, а тепер вони повинні бути "захищені і увічнені в футбольної традиції нашої держави".

"Ми займаємо чітку позицію, яка уособлює глибоку синергію УАФ, мільйонів наших уболівальників і футболістів збірної. Така позиція стане відповіддю на численні коментарі, дзвінки і голоси підтримки на адресу УАФ і команди Андрія Шевченка", - зазначив Павелко.

За його словами, питання про гасла, герб і карту України на футболках української збірної будуть винесені на розгляд онлайн-засідання членів виконкому асоціації 11 червня. Переговори з УЄФА також продовжаться сьогодні.

Він подякував уболівальникам за підтримку і небайдужість, підкресливши, що спроба прибрати з футболок "два надрукованих в середині слова" в результаті привела до того, що все соцмережі зараз і міжнародні ЗМІ зараз пишуть: "Glory to Ukraine! Glory to the heroes!".

Як повідомляли Українські Новини, УЄФА зобов'язав прибрати слоган "Героям слава" з української форми. Після чого Павелко вилетів до Риму на переговори з УЄФА щодо форми збірної України з футболу.



Крім того, сьогодні розпочинається Чемпіонат Європи з футболу-2020.

